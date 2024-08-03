’Aleyna kafasının dikine gidiyor’

Türkiye'nin güçlü seslerinden Işın Karaca, genç meslektaşı Aleyna ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Karaca, "Ben sahne kıyafetlerini hep eleştiriyorum. Sahne çok kıymetli ve özel bir yer. 5 yıl sonra giyemeyeceği bir kıyafet giyiyor mesela Aleyna Tilki. Ah onu bir ele alsam var ya. Kafasının dikine gidiyor. Çok tatlı ama çok. Zamanında güzel işler yaptı. Hakkını yiyemeyiz. Urla'da gördüm onu geçenlerde. Minibüsten iniyordu, elinde valizlerle. Onunla sohbet etsem şarkı söylerken ağızını aç derdim" diyerek güldü.