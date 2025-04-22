‘Alina ile beraber çalışırsak batarız’

Ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen'in Etiler'deki mekanı önceki akşam yıldızlar geçidine sahne oldu. Evirgen'in yakın bir arkadaşının doğum günü için düzenlediği özel davete sanat, moda ve ekran dünyasından birçok tanınmış isim katıldı. Geceye katılanlar arasında Evirgen'in eşi Alina Boz ve şarkıcı Berkay da vardı.

'YARIN YİNE SET VAR'

Çıkışta soruları yanıtlayan Umut Evirgen ve Alina Boz, neşeli halleriyle dikkat çekti. Set çıkışı mekâna uğradığını söyleyen Boz, "Yakın bir arkadaşım olduğu için geldim, erken ayrılacağım. Yarın yine set var" dedi. Evirgen ise "Alina'nın dizisi cuma günleri yayınlanıyor, benim mekânın en kalabalık günü de cuma. Ama ben o gün evde televizyon izliyorum. O yüzden birlikte çalışırsak batarız!" diyerek güldü.