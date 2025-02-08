Annesi Türk, babası Alman olan oyuncu, model ve sunucu Şebnem Schaefer, 28 Mart'ta vizyona girecek ayrımcılık konusunu işleyen 'Bağlantı Hatası' filminde izleyicilerin karşısına çıkacak.Film hakkında konuşan Schaefer, kendisinin de kimlik ve aidiyet karmaşası yaşadığını belirtip sözlerini şöyle sürdürdü:Almanya'da Türk olduğumu, burada da Alman olduğumu hatırlattılar. Ne kadar "Türk'üm, Türk'üm" desem de "Sen Almanya'dan geliyorsun", "Sen işte Almancısın" diyenler oldu hep.Babam Alman, annem Türk. Almancı kelimesini sevmiyorum.Annem 10 Kasım'da saat 09.05'te bizi bir şekilde arardı. O anda neredeysek ayağa kalkardık. Annem Türkçeyi öğretti bana. Türk kültürünü bilelim diye uğraştı. Almanya'da Türk müziği dinliyordum.Türkiye'ye modellik, sunuculuk, oyunculuk yapmaya geldiğim dönemde iyice dışladılar beni. Jennifer Schaefer ismimi kullanmama rağmen. Ama Türklüğümle övünüyordum. Bu da dışlanmama neden oldu.Türklerin de Almanların da iyi taraflarını almaya çalıştım. "Aslında bu bir zenginlik" dedim hep, şimdi bu kültür zenginliğiyle Türkiye'de yaşıyorum.