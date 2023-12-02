Altın Kafes ilk bölümüyle bu akşam Atv’de

Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapar. Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur. Bu karşılaşma Onur'un yeğeni Kaan'ın Zeynep'in sınıfına verilmesiyle sonuçlanır. Zeynep ister istemez Beyoğlu ailesiyle bir bağ kurmuştur. Onur'a düzenlenen bir suikastın ortasında kalmasıyla Zeynep'in sıradan yaşamı farklı bir hal alacak, engel olamadığı bu girdap onu hiç düşünmediği noktalara götürecektir. Bir gece yarısı Onur'a yardım etmek için kendini bulduğu o yolda, kendisini bekleyen olaylardan habersiz büyük bir sırra şahitlik edecektir. Ve bu sır herkesin hayatını geri dönülemez şekilde değiştirecektir. atv 20.00Beyoğlu ailesinin veliahdı. Katı ve duygusuz gibi görünen adamın kalbi Zeynep ile tanışmasıyla tekrar atmaya başlayacaktır.Başarılı bir öğretmen. Babası ve kardeşiyle birlikte yaşadığı hayatın yükü omuzlarındadır. Yolu Onur Beyoğlu ile kesişince tüm hayatı değişecektir.Onur Beyoğlu'nun özel asistanı olan Ahu patronuna aşık hırslı bir kadındır. Onur'u etkilemek için her türlü tehlikeyi göze alacaktır.Beyoğlu ailesinin gelini. Kayınvalidesinin yerine geçerek tüm kontrolü eline almak için gün sayar. Soyadlarının verdiği güç ile elindeki tüm imkanları kullanmaktan hiç çekinmeyecektir.Gizemli ve karanlık bir geçmişe sahiptir. Gerçek kimliğini gizleyip Beyoğlu ailesinin yanında işe başlayacaktır.Altın Kafes ekibi, önceki gün sette pasta keserek kutlama yaptı. Oyuncular ve yönetmen Cem Akyoldaş'ın bulunduğu kutlamada ilk bölüm heyecanını birlikte yaşayan tüm ekip, izleyiciyi ekran başına davet etti.