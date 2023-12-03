Haberler Günaydın Haberleri Altın Kafes’in Başarılı Oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül! Ekranın yeni favori ikilisi olacak
Giriş Tarihi: 3.12.2023 11:32 Son Güncelleme: 3.12.2023 12:08

Altın Kafes’in Başarılı Oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül! Ekranın yeni favori ikilisi olacak

atv’nin yapımını Arc Film’in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş’ın oturduğu yeni dizisi ‘Altın Kafes’ Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Yayınlanan tanıtımlarla büyük ilgi toplayan dizinin başrol oyuncularından Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül, ekranın yeni favori ikilisi olmaya aday.

Altın Kafes’in Başarılı Oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül! Ekranın yeni favori ikilisi olacak

Onur ve Zeynep'in sırlarla ve sınavlarla çevrili hikayesi çok konuşulacak

Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in kesişen hayatlarını ekrana getirecek dizide ikiliyi büyük sırlar ve sınavlar bekleyecek. Beyoğlu ailesinin entrikalarla çevrili konağında yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu.

Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Tarık Uğur Özenbaş, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı 'Altın Kafes' Beyoğlu ailesinin ihtişamlı hayatını izleyiciler ile buluşturacak.

Altın Kafes aşk ve entrika dolu hikayesi, yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla Pazar atv'de!

'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı atv'de!

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Altın Kafes’in Başarılı Oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül! Ekranın yeni favori ikilisi olacak
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