Aşk, entrika ve zorlu sınavlar! Altın Kafes ilk bölümü ile bu akşam ATV'de | Video
Atv'de bugün yepyeni bir dizi başlıyor: Altın Kafes. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe gibi isimlerin rol aldığı dizi; aşk, entrika ve zorlu sınavlarla dolu hikayesiyle dikkat çekiyor. Altın Kafes'te; Beyoğlu ailesinin veliahtı Onur ile idealist öğretmen Zeynep'in aşkı konu ediliyor. Altın Kafes ilk bölümü ile bu akşam 20.00'de atv ekranlarında!
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