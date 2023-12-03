Video Fragman Aşk, entrika ve zorlu sınavlar! Altın Kafes ilk bölümü ile bu akşam ATV'de | Video
Aşk, entrika ve zorlu sınavlar! Altın Kafes ilk bölümü ile bu akşam ATV'de | Video

Aşk, entrika ve zorlu sınavlar! Altın Kafes ilk bölümü ile bu akşam ATV'de | Video

03.12.2023 | 10:51

Atv'de bugün yepyeni bir dizi başlıyor: Altın Kafes. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe gibi isimlerin rol aldığı dizi; aşk, entrika ve zorlu sınavlarla dolu hikayesiyle dikkat çekiyor. Altın Kafes'te; Beyoğlu ailesinin veliahtı Onur ile idealist öğretmen Zeynep'in aşkı konu ediliyor. Altın Kafes ilk bölümü ile bu akşam 20.00'de atv ekranlarında!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aşk, entrika ve zorlu sınavlar! Altın Kafes ilk bölümü ile bu akşam ATV’de | Video 01:19
Aşk, entrika ve zorlu sınavlar! Altın Kafes ilk bölümü ile bu akşam ATV'de | Video 03.12.2023 | 10:51
Atv’nin yeni dizisi ’Altın Kafes’in ilk bölüm fragmanı yayınlandı! | Video 01:19
Atv'nin yeni dizisi 'Altın Kafes'in ilk bölüm fragmanı yayınlandı! | Video 14.11.2023 | 13:04
ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes’in teaserı yayınlandı | Video 01:20
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes'in teaserı yayınlandı | Video 02.11.2023 | 16:34
Safir 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Biz evlendik anne! | Video 01:04
Safir 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Biz evlendik anne!" | Video 05.09.2023 | 11:22
Yalı Çapkını yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı! Ferit ve Seyran yeniden evleniyor | Video 01:09
Yalı Çapkını yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı! "Ferit ve Seyran yeniden evleniyor" | Video 02.09.2023 | 10:25
Safir İlk Tanıtımı yayınlandı! Safir yakında ATV’de | Video 01:13
Safir İlk Tanıtımı yayınlandı! Safir yakında ATV'de | Video 15.08.2023 | 10:57
MasterChef Türkiye All Star tanıtımı yayınlandı! Somer Şef neden yok? merak konusu oldu | Video 01:43
MasterChef Türkiye All Star tanıtımı yayınlandı! "Somer Şef neden yok?" merak konusu oldu | Video 07.06.2023 | 09:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA