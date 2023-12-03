Aşk, entrika ve zorlu sınavlar! Altın Kafes ilk bölümü ile bu akşam ATV'de | Video

Atv'de bugün yepyeni bir dizi başlıyor: Altın Kafes. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe gibi isimlerin rol aldığı dizi; aşk, entrika ve zorlu sınavlarla dolu hikayesiyle dikkat çekiyor. Altın Kafes'te; Beyoğlu ailesinin veliahtı Onur ile idealist öğretmen Zeynep'in aşkı konu ediliyor. Altın Kafes ilk bölümü ile bu akşam 20.00'de atv ekranlarında!