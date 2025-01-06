Altın Küre’ye ‘Emilia Perez’ damga vurdu

Oscar'ın habercisi olan ve bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde ödüller sahiplerini buldu. 'The Bear' dizisinin toplam 6 adaylıkla öne çıktığı ve Jacques Audiard imzalı 'Emilia Perez' filminin ise 10 adaylıkla zirveye yerleştiği gecenin sunuculuğunu Nikki Glaser üstlendi. Jacques Audiard imzalı 'Emilia Perez', En İyi İngilizce Olmayan Film kategorisi de dahil olmak üzere toplam 4 ödül kazandı. Emmy Ödülleri'ne de damga vuran 'Shogun' ile 'Baby Reindeer' dizileri ise televizyon kategorisinin öne çıkan yapımları oldu. 'The Brutalist' filminin yıldızı Adrien Brody, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Brody, daha önce Piyanist filmindeki rolüyle Oscar ödülü kazanmıştı.