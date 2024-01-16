‘Altıncıyı bulan beni arasın’

Coşkun Sabah, bu yıl ikincisi düzenlenen Zamanın En İyileri Ödül Töreni'nde En İyi Udi Bestekar Ödülü'nü aldı. Sabah, ev sahipliğini Eylem Keser ve Gülnur Genç'in yaptığı gecede şunları söyledi: "Şarkılarımla gurur duyuyorum. Bestecilik önemlidir, şarkılarımdan ötürü buradayım. 20 tane hitim var, bununla da övünüyorum. Bu kadar çok hiti olan kimler var, saydım beşte kaldım.Sezen Aksu, Orhan Gencebay, Yıldız Tilbe, Selami Şahin ve Coşkun Sabah, altıncıyı bulan bilen varsa beni arasın..." Eskişehir'de tavuk çiftliği kurup yumurta satan Sabah, geçen ay işletmesini kapattığı haberlerini de doğruladı. Sabah, "Batmadım, ben kapattım, çünkü zamanımı alıyordu. Zaman verirsem de bestecilik yapamam. O yüzden kapattım" dedi.