‘Ameliyat iyi geçti’

Demet Şener, önceki gün Aşiyan sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarını fark edince kulaklıklarını çıkarıp onlar ile sohbet eden Şener, "Yürüyüş yaptım ve eve gidiyorum. İyi bakıyorum kendime, sağlıklı beslenip sağlıklı yaşıyorum" dedi. Şener, geçtiğimiz günlerde geçirdiği göz ameliyatı hakkında, "Bir kist vardı ve alındı. İyiyim şimdi. Gayet iyi durumdayım" diye konuştu. Real Madrid'de basketbol oynayan oğlu Ömer hakkında da konuşan Şener, "En kısa zamanda yine onun maçlarına göre gideceğim. En iyi 5 kişiden birisi seçildi Ömer" dedi.