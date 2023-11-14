Angelina’dan sonra ilk gerçek aşkı! Brad Pitt gönlünü öyle birine kaptırdı ki...

Pitt'in film çekimleri için gittiği Avrupa'da Ramon'un da sıklıkla ziyarete giderek birlikte geçirdiği "kaliteli vaktin" yaz aylarında gündemde olmasını beraberinde getirdi. Ayrıca yakın bir kaynak da Temmuz'da People'a verdiği demeçte, çiftin ilişkisinin oldukça "iyi gittiğine" dair verdiği bilgilerle de uyumlu görünüyor.

Yaz boyunca sürekli bir arada olan çift, aynı zamanda sadece aşklarını da değil "arkadaşlıklarını" da paylaşıyor. Yakın çevrelerinde de çok iyi anlaştıkları görülmesi, çiftin ilişkilerinin giderek güçlendiğine dair yorumları da beraberinde getirdi.