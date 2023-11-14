Angelina’dan sonra ilk gerçek aşkı! Brad Pitt gönlünü öyle birine kaptırdı ki...

Aktörün eski eşi Angeline Jolie'den boşanmasından bu yana ilk ciddi ilişkisi olarak değerlendirilen Ines de Ramon, aynı zamanda her geçen gün Pitt'le daha mutlu görünüyor.
Bu ayın başlarında Pitt ve Ramon, Los Angeles'taki Sanat+Film Galası'nda birlikte görüldüklerinden bu yana ciddi bir ilişki olduğuna dair fikirler de güçlenmişti. Galadaki hemen herkesin, çiftin çok "mutlu" göründüklerini, iyi vakit geçirdiklerini söylemesiyle birlikte Pitt ve Ramon'un "mutlu aşkı" adeta belgelendi.
Pitt'in film çekimleri için gittiği Avrupa'da Ramon'un da sıklıkla ziyarete giderek birlikte geçirdiği "kaliteli vaktin" yaz aylarında gündemde olmasını beraberinde getirdi. Ayrıca yakın bir kaynak da Temmuz'da People'a verdiği demeçte, çiftin ilişkisinin oldukça "iyi gittiğine" dair verdiği bilgilerle de uyumlu görünüyor.
Yaz boyunca sürekli bir arada olan çift, aynı zamanda sadece aşklarını da değil "arkadaşlıklarını" da paylaşıyor. Yakın çevrelerinde de çok iyi anlaştıkları görülmesi, çiftin ilişkilerinin giderek güçlendiğine dair yorumları da beraberinde getirdi.
Pitt ve de Ramon'un ilk olarak Kasım 2022'de Los Angeles'taki bir Bono konserinin sahne arkasında fotoğraflandıklarında aşkları belgelenmişti. Bu esnada birkaç aydır birlikte oldukları öğrenilen çift, her geçen daha sağlam bir ilişkiye doğru adım atıyor.
Ertesi ay de Ramon, Pitt'in Babylon filminin Los Angeles'taki gala partisine katıldı ve 59. doğum günü partisinde yıldızı kutladı. Sevgililer Günü'nde bir kaynak, Pitt'in de Ramon'a büyük bir buket çiçek hediye ettiğini ve bu buketi taşırken görüldüğünü doğruladı.
Bu arada de Ramon, üç yıllık evliliğin ardından Mayıs 2022'de eski kocası Vampire Diaries yıldızı Paul Wesley'den sessizce ayrılmıştı. Bu ayrılığın hemen ardından Pitt'le birlikte olması ise dikkatleri üzerine çekti.