Animasyon köpek ‘Badi’ ile film çektiler

Özge Özder'in başkanlığını yürüttüğü, Aslı Tandoğan, Ayça Varlıer, Begüm Birgören, Sinan Güleryüz gibi çok sayıda sanatçı tarafından yönetilen Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği, Dünya Sokak Hayvanları gününe özel bir farkındalık filmine imza attı. Filmde Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Pelin Akil, Özge Yağız, Bennu Yıldırımlar, Gökhan Mumcu, Yeliz Gerçek, Ela Akgül gönüllü olarak yer aldı. Yapımda başrolü ise 'Badi' adı verilen animasyon bir köpek üstlendi. Filmin müziğini Pinhani'nin 'Beni Sen İnandır' şarkısını yeniden düzenleyen Barış Manisa üstlendi.