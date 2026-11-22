M. MUSAB GÜNDÜZ

■ Filmi 15 ayda tamamladık. İyi bir dublaj ekibiyle çalıştık. Dublaj yönetmenimiz Harun Can ve ekibi çok özveriyle çalıştı. Filmin müziklerini iki Oscar ödüllü A.R. Rahman yaptı. Bizi kırmadı sağ olsun. Peygamber Efendimiz ile ilgili olduğunu duyunca kendi bütçesinin altında çalıştı. Prag Senfoni Orkestrası'yla beraber çok güzel müzikler yaptı. El yapımı olarak yapılan son animasyon filmlerden biri. 622 Peygamber Efendimiz'in hicret tarihi. Çocuklar zaman yolculuğu yapıp o tarihe geçiyorlar ve maceraya karışıyorlar. Çocukların peygamber efendimize sevgisini gifilmden çıkanlarda görüyorz. Mutluluktan ağlayarak çıkanlar oluyor. Bu da bize hem yetişkinlerin hem de çocukların büyük ilgiyle bağlandığını gösteriyor.

■ El yapımı olarak başlayan süreçten bugüne her geçen teknolojik devrim bu işler uğraşan herkesi birbirine yaklaştırdı. 2008'de çizgi filme başladığımızda o dönemki teknolojiyle yapıyorduk. 2020 sonrası yepyeni bir teknoloji var. O yüzden dünyadaki herkes birbirini yakaladı. Türkiye çizgi film konusunda bağımsız bir ülke oldu. Yerli içeriklerin çok ilgi gördüğü yabancı içeriklerin nispeten daha az izlendiği, Türkiye'nin özgürleştiği bir alan oldu.

■ Çok fazla üreten bir kuşağa sahibiz. Doğru hikâye üreten insanlar bir araya geldiğinde yapay zekâ sürecini de doğru kullanınca fark yaratılabiliyor. Animasyonlar kendimize özel içerikti, henüz küreselleşemedik ama daha geniş kitlelere ulaşacak boyuta gelecek. Mesela Hz. Ali'nin Gazabetnamesi var. Onları sosyal medyada anime olarak hazırladıklarını görüyorum. Japonca dublajla yapay zekayla yaptıkları işlerle karşılaşıyorum. O yüzden mesela ileride biz nasıl Endonezyanın lokal kahramanlarını öğreniyor hale geleceksek bizim yerel kültürümüzden çıkan unsurlar da dünya geneline yayılacak.

■ Yapay zekâ büyük bir insan kibrini yerle bir etti. Her şeyi en iyisini ben yaparım diyordu insanoğlu. Ego yükseklerdeydi. Şu an dev aynasında kendisiyle kendi kibriyle yüzleşiyor. Çünkü yaptığı büyük işlerin yapay zekayla yapılacağını görüyor.

ÖMER FARUK SORAK

ORGAN BAĞIŞINA DUYARLI OLMAK GEREK

■ Aşk Tesadüfleri Sever'in üçüncüsünü yapmak çok kıymetli. Yerli yabancı izleyiciler üzerinden testler yaptık vizyona girmeden önce. Gördüğümüz etkiden dolayı çok umutluyum. Ağlama duygusu yoğun ama insanlar filmden arınmış çıkacaklar. Mutsuzluk ve karamsarlık ağlaması değil bu. İki yıllık bir senaryo süreci oldu. İlk filmim organ bağışı ile bitiyordu. O dönem ok dikkat çekmiş hatta Tıp ödüllerinden ödül bile vermişlerdi bize. Keşke biraz daha dokunsaydık demiştik. Üçüncü filme kısmetmiş.

■ Sevdiğim dostlarımdan organ bağışlayacağım diyenler oldu. Organ bağışıyla hayata dönmüş gerçek karakterleri de kullandık. Onların duygularını derinden hissettik. Ne kadar minnet duygusu içinde olduklarını anlattılar kayıtsız kalmak mümkün değil. Dolayısıyla filmi izleyen izlemeyen herkesin organ bağışına duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Aşk filmi olduğu kadar, insanların birbirine hangi görünmez bağlarla bağlandığını anlatan, başımıza gelenlerin tesadüf mü yoksa tevafuk mu olduğunu sorgulatan bir iş oldu. Yönetmen eşim İpek de altından çok iyi kalktı.

■ Kızım Derinsu da filmde. Bu işlerin torpili olmaz. Derinsu içini doldurmaya çalışıyor bu çabasını gördüğüm noktada sonuna kadar destekçisiyim.

■ İlk filmi çekerken devamı gelir mi bilmiyorduk. Ama şu an dördüncüsü ile ilgili birtakım düşüncelerimiz var. Çünkü bu film ilk filmin öncesine de giden 1960'lı yılarda bizim karakterlerimiz henüz doğmadan yaşanan olayları aktaran bir film. Biraz pazar bulmacası gibi bir durumu da var.

■ Film üretmek çok maliyetli. Dijital platformların gelmesiyle beraber az olsun garanti olsun duygusuyla gişede karşılığı olan insanlar oraya yöneldiler. Öyle olunca sinemada kan kaybı yaşandı. Keşke bütün arkadaşlar sinemaya da iş yapsalar sektör eski günlerine dönse. İyi film yapınca seyirci gidiyor. Seyirci bunu istiyor bahanesi kalmadı artık. Nitelikli bir şey yapıldığında karşılığının olacağını düşünüyorum. Sinema pahalı deniyor. AVM'lerin hepsi tıka basa dolu. Bir tek sinema mı pahalı? Sinema en ucuz eğlence aracı aslında.

PINAR AYLİN

TEKLİLERİ ADAM YERİNE KOYMUYORUM

■ Ömer Faruk'la yollarımız 1998'de kesişti. İletişim mezunuyum, ben daha okurken tanıştığım, sektördeki en eski arkadaşım olabilir. Birçok klibimi çekti.

■ Klip sektörü ciddi bir endüstriydi. Film gibi klipler çekiliyordu. Müzik kanallarında yarış vardı. Klipleri beklerdik hep birlikte. 22 yaşındaydım sektörle birlikte büyüdük. 8 albüm yapmışım. 10-12 şarkıdan hesap edince 80'den fazla şarkı yapıyor. Single'ları saymıyorum. Teklileri adam yerine koymuyorum zaten.

■ 30'a yakın klibim var. 31. sanat yılım. Sadece yeni şarkı çıkarmak değil özel projeler yapmayı istiyorum. Muhteşem 90'lar konseri yaptık Ankara'da çok ilgi gördü. Gençler 90'ları keşfetti. Bizim şarkılarımızla eğleniyor gençler. Herkes samimiyet peşinde. Şimdi Erkin Koray, Cem Karaca ve Barış Manço şarkılarından oluşan bir konser projem var.

DERİNSU SORAK

İLK FİLMDEN BERİ VARIM

■ Geçen sene Bağlantı Hatası diye gençlik filminde oynamıştım ama Aşk Tesadüfleri Sever'in ilk filminde de rol aldım, 3 yaşındaydım. İkinci filmde lise öğrencisini oynadım, bu filmde Mavi karakterinin asistanı rolündeyim.

■ Bu aileden başka bir meslekle uğraşan biri çıkmazdı. ama onlara oyuncu olmak istediğimi söyleyince inanmadılar. Sonra destek oldular. Bir senaryo gelince hemen babamın fikrini alıyorum. Profesyonel hayatta yani setteyken onlar ustam.

FERİDE HİLAL AKIN

YAPAY ZEKAYI KLİPTE KULLANIYORUZ

■ Rüzgarın Kızı isimli şarkım çok iyi gidiyor. Klibi de Bağdat Caddesi'nde tırın üzerinde çekti. Yabancı bir şarkıydı ben onu Türkçe'ye çevirdim. Bestesi bana ve Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkının prodüktörlüğü ve düzenlemesi de Mustafa Ceceli imzası taşıyor. Sürreal klipleri çok severdim. Önceden çok zordu, pahalıydı ama şu an yapay zekâ ile klip çekmek kolay oluyor. Bütçeden ve hızdan tasarruf.

HANDE MEHAN

BANA İNANAN İLK KİŞİ CEM ADRİAN'DI

■ 2018'de bana ilk inanan kişi Cem Adrian'dı. Üniversite yıllarımda müzik yapmak gibi bir düşüncem yoktu, akademik kariyer yapacaktım. Cem ile tanıştıktan sonra tamamen bu yola yöneldim. O bana çok destek oldu, İyi ki hep yanımda. Şimdi kendi şarkılarımdan oluşan 10 şarkılık bir albüm yaptım. Şarkıların sözü ve müziği bana ait.

PINAR TÖRE

SEYİRCİ BU KARAKTERE KIZMALI

İlk iki filmde keşke olsaydım dedim. İlk ikinin hakkını vermek istedik. En çok dikkatimi çeken şey, senaryonun çok ince düşünülmüş olması. Detaylı sahneler, geçişler bu kadar ince işlenmiş senaryo görmüyoruz normalde. Oynadığım karaktere izleyici kızacak, kızmalı. Doktor çocuğuyum. Ailenin yarısı doktor. Bu projeyi kabul etmemdeki sebeplerden biri de bu.