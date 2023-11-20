Ankara’da nostaljik gece

TÜRK Sanat Müziği'nin kraliçesi Muazzez Ersoy'un Ankara'da sahne aldığı mekanda nostalji şöleni yaşandı. Günler öncesinden rezervasyonları hınca hınç dolan mekanda Ersoy, 'Nasıl Geçti Habersiz', 'Ya Seninle Ya Sensiz' gibi şarkılarla sevenlerini eski gazino günlere götürdü. Usta sanatçı, hareketli sahne şovu ve enerjisiyle alkış yağmuruna tutuldu. Yıllara meydan okuyan klasiklerini art arda seslendirerek 2,5 saat boyunca müzik dolu bir gece yaşatan sanatçı, hayranlarına güzel bir gece armağan etti.