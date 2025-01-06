Ankaralı Turgut’un çocukları yine birbirine girdi: Mezar taşı kavgası

Ankaralı Turgut olarak tanınan şarkıcı Turgut Karataş, 14 Aralık'ta hayatını kaybetti. Aylarca kanserle savaşan Ankara Turgut, bir yandan da aile içi kavgalarla uğraşmıştı. Ankaralı Turgut'un akıllı ilaç alabilmesi için sanatçı arkadaşları tarafından düzenlenen özel gecede toplanan yardım paraları tartışma konusu olmuştu. Ünlü sanatçı "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz. Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı. Ersoy zaten nankörün başı.

Bunlar çete olmuş. Hiç helal para kazanmışlar mı, helal para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip olmak istiyorlar. Bunlar yalancı, iftiracı herkes bilsin" demişti. Ankaralı Turgut'un hayatını kaybetmesinin ardından çocukları arasındaki kavga bu kez mezar taşına evrildi. Sanatçının hayattayken görüştüğü tek çocuğu Eylem Boran, babasının mezarına 'Canım babam' yazdırdı. Bu duruma itiraz eden sanatçının diğer kızı Özlem ise 'Canım babamız' yazılı mezar taşı yaptırdı. Ankaralı Turgut'un mezar taşını değiştiren kızı Özlem, sosyal medyada yayınladığı videoda; "Sen babam yazdırdıkça ben babamız yazacağım. Sadece sen onun evladı değilsin, beş evladı daha var. Ona sen değil, ben baktım, ben evlatlık yaptım. Bırak babamız mezarda rahat uyusun. Sen yaptır biz sökeceğiz" diye konuştu.