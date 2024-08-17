Anne oğul eğlence vakti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la 6 ay önce boşanıp 17 yıllık evliliklerini sonlandırarak yollarını ayıran tasarımcı Nihan Akkuş, annesi ve oğlu Ali Yiğit Buruk ile birlikte Çeşme tatilindeydi. Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk'un tatil yaptığı ilçede bu kez Nihan Akkuş'un görüntülenmesi de ilginç bir tesadüf oldu. Çiftlikköy'e giden Akkuş, uzun süre güneşlendikten sonra annesi ile beraber denize girdi. Suyun içinde biraz ilerledikten sonra duraksayan güzel tasarımcı, parmağındaki pahalı yüzükler düşüp kaybolmasın diye annesine vererek takılarını garantiye aldı. Akkuş, deniz scooter'ıyla gezen oğlu Ali Yiğit'in ayaklarına tutunarak denizin içinde tur attı.