ABD'de yaşayan 69 yaşındaki oyuncu Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayata gözlerini yummuştu. Tuğba'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine otopsi istenmişti. Tuğba'nın cenazesi yaklaşık 1 ay sonra Türkiye'ye getirildi.Ünlü oyuncu için Beyoğlu Atlas Sineması'nda dün anma töreni düzenlendi. Nuri Alço, Serpil Çakmaklı gibi isimler anma töreninde arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, "Bu zor süreçte yanımızda Allah, Türk Devleti, vesiz değerli basın mensupları vardı. Annem koşulsuzca ülkesini ve sinemayı sevdi" diye konuştu. Anma töreninin ardından Tuğba'nın cenazesi Nişantaşı Teşvikiye Cami'ne getirildi. Anjelik annesinin tabutuna sarılarak "Sana nasıl veda edeceğim" diyerek ağıt yaktı.Cenazeye katılan Serpil Örümcer, "Bu camianın en mert kadınıydı, dini bütündü" diye konuştu. Yaşar Alptekin ise "Çok iyi bir insandı" dedi. Nuri Alço "Dobra bir kadındı, 50 yıllık arkadaşımdı. Toprağına kavuşacak, dualarım onunla" dedi.