Anthony’nin evinde yangın çıktı

Jennifer Lopez'in ikizlerinin babası olan Marc Anthony'nin Dominik Cumhuriyeti'ndeki evinde yangın çıktı. Entertainment Tonight'ın haberine göre, 55 yaşındaki şarkıcının ve ailesinin yangın esnasında evde olmadığı bildirildi. Yapılan açıklamada "Evde çalışan herkes güvende... Yangın, bungalovların bulunduğu bölgedeki mülkün sol tarafında başladı. Ana evde hasar oluşmadı ve itfaiye her şeyi kontrol altına aldı ve bir soruşturma başlattı" ifadelerine yer verildi. Lopez ile Anthony, 2004- 2014 yılları arasında evli kalmıştı.