Şarkıcı Hera Aslan: Arabeskin yeni kraliçesi benim

Şarkıcı Hera Aslan, geçtiğimiz akşam Ataşehir'de bir mekanda sahneye çıktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aslan, "Arabesk konseptim sevildi. Rezervasyonlar geçen haftadan itibaren tükendi. Bu konseptten devam edeceğim. Artık arabeskin yeni kraliçesi benim" dedi. Eski evliliğinden üç çocuğu olan Ozan Doğulu ile birlikte olan Aslan, "Yuvayı dişi kuş yapar. Ben 4 erkek çocuk istiyorum. Bu arada ben ne dersem o. Evde benim sözüm geçer" dedi. Muhabirlerin "Yeni konseptinizde Ozan Bey ile beraber bir proje olur mu?" sorusuna ise "Olabilir. Yıllar önce İbrahim Tatlıses ile sevgililer günü programı yapmışlar. Defalarca izlemiştim. Çok isterim benimle de böyle bir konsept yapmasını" diye konuştu.