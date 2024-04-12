Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili iş adamı Cenk Aşçıoğlu'nun Arnavutköy'de verdiği yüksek sesli partilerin komşularını çileden çıkarmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 2 sene önce Arnavutköy'deki evine taşınan Aşçıoğlu'nun komşusu Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Semra Kahraman ve kendisi gibi doktor olan eşi Süleyman Sıtkı Kahraman çifti, Aşçıoğlu'ndan şikayetçi olmuş ve Aşçıoğlu'nun 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 1 yıl hapsi istenmişti. Aşçıoğlu'nun kendisini uyaran komşularını tehdit ettiği de ortaya çıktı.Doktor çiftin ifadelerindeki yeni ayrıntılara GÜNAYDIN ulaştı. Doktor Süleyman Sıtkı Kahraman'ın ifadesinde, "1 ay ses çıkarmadık. Sonrasında ben ve eşim kapısına giderek durumu söyledik. Bu kişi başta tamam tekrarlamayacağım diye vaatlerde bulundu. Ancak çok kısa bir süre sonra yine aynı şekilde ikamette kalabalık grupla yüksek sesle müzik dinleyerek eğlenmeye başladı" dedi.Aşçıoğlu'nun ev sahibi tarafından da uyarıldığını aktaran Süleyman Sıtkı Kahraman'ın dilekçesinde, Aşçıoğlu'nun tehditler savurarak sırf kendilerini rahatsız etme kastı ile eylemlerine devam ettiğine dikkat çekildi.Prof. Dr. Semra Kahraman da avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede, sırf emniyete şikayet ettikleri için Cenk Aşçıoğlu'nun kendilerine, "Siz gürültüyü bundan sonra görürsünüz. Artık her gün evde parti yapacağım bakalım ne yapacaksınız" ifadeleri ile tehdit edildiklerini söyledi.Kendilerinin artık çaresiz kaldığını vurgulayan Süleyman Sıtkı Kahraman, "Bize kişisel husumet beslemeye başladı. Her kapısına gidip kendisinden ricada bulunduğumuzda ertesi gün daha fazla sesle eğlencesine devam etti. Toplamda ben ve eşim olmak üzere 15-20 kez kapısına gitmişizdir ve telefonla aramışızdır. Son gitmelerimizde ise kapıyı açmaya tenezzül bile etmedi" diye konuştu.