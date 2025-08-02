Artık onları duyuyor ve görüyoruz

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı katliama tepkiler giderek artıyor. Uluslararası sanat dünyasının önde gelen isimleri vahşeti kınayan paylaşımlarını sürdürüyor. Onlardan biri efsanevi İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından müzisyen ve besteci Roger Waters. Ünlü müzisyen sosyal medya hesabında, "Kız kardeşlerim, gözlerini açmama yardım edin" adlı şarkısının videosunu paylaştı. Waters'in Filistin bayrağının önünde durduğu bir fotoğrafla başlayan videoda, ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie, öğrenci Iman Al Hams, Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile gibi katledilen kadınların resmine de yer verdi.

MASUM ÇOCUKLAR

Şarkıcı Yusuf İslam (Cat Stevens) da İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'ye ilişkin paylaşımlarda bulundu. Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan 2 yaşındaki Yezen Ebu Ful'a ait fotoğrafı paylaşan İslam, çocukların yaşadığı hayatta kalma mücadelesine dikkat çekerek herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

ARTIK YETER

İngiliz yapımcı ve müzisyen Brian Eno da Gazze'de yaşanan insani kriz için, "Korktuk, konuşmadık ama yeter" diyerek 17 Eylül'de yardım konseri düzenleyeceğini duyurdu. Etkinliğin yapımcılığını da üstlenen Eno, "50 yılı aşkın süredir dünyanın en inanılmaz sanatçılarıyla çalışma şansına sahip oldum. Ancak en büyük pişmanlıklarımdan biri, o dönemde çoğumuzun Filistin konusunda sessiz kalmış olması" ifadelerini kullandı.

Brian Eno, sanat dünyasında yaşanan durumla ilgili itiraflarda da bulundu: "Bu sessizlik çoğunlukla korkudan, gerçek bir korkudan kaynaklanıyordu; konuşmanın tepkiye yol açabileceği, kapıları kapatabileceği veya kariyerleri bitirebileceği korkusundan.

Birkaç sanatçı ve aktivistin yolu açması sayesinde bu durum artık değişiyor." Konser bağışlarının, İngiliz yardım kuruluşu Choose Love aracılığıyla Filistinli kurumlara aktarılacağını belirten ünlü müzisyen, "Bu parayla ilgili bir şey değil. Filistin halkına unutulmadıklarına dair bir sevgi ve dayanışma mesajı vereceğiz. Onları görüyor ve duyuyoruz" dedi.