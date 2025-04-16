Asaf bey partiyi bastı!

Geçtiğimiz akşam, atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan 'Bir Gece Masalı' akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığıdizinin yeni bölümü sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Ozan'ın planı tutmadı. Canfeza'yı podyumdan zorla indiren Mahir, ona abisi ile Raşit'in bağlantısını anlatınca ikili sorunlarını Urfalı ve Şehrazat gibi çözerler. Güçlerini birleştiren ikili Ozan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ferman ile Efsane'nin çocukları için yaptığı cinsiyet partisini Asaf Bey basar. Mahir ve Canfeza sorunlarını birlikte aşarken ikili uzun zaman sonra ilk kez romantik anlar yaşarlar. Defile sonrası Ozan ve annesinin tuhaflıklarını daha iyi anlayan Sare; Canfeza ile arasındaki buzları eritir.