Aşıklar ilk kez görüntülendi

Oyuncu Rabia Soytürk ve sosyal medya içerik üreticisi Fester Abdü geçtiğimiz günlerde ilk kez Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Soytürk "İzin günüm. Kahve içmeye çıktık, güzel vakit geçiriyoruz" dedi. Soytürk sözlerine şöyle devam etti: "Kendisi Antalya'da yaşıyor. Bazen işi için, bir de benim için geliyor İstanbul'a. Onun dışında benim vaktim kısıtlı. Boş zaman bulunca beraber vakit geçiriyoruz." Muhabirlerin "Uzak mesafelerden dolayı bir tartışma oluyor mu?" sorusuna Abdü, "Antalya-İstanbul arası uçakla bir saat. Hatta ben geliyorum, Rabia beni bekletiyor bazen. Mesafeler engel olmuyor bize" diye cevap verdi.