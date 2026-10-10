‘Aşıksam daha korumacı ve duygusal olurum’

Atv dizisi 'Mercan Köşk'te başrol oynayan Kubilay Aka, Vogue Türkiye'nin Ekim 2026 dijital kapak konuğu oldu. Derginin özel çekimi için objektif karşısına geçen Aka, samimi açıklamalar yaptı:

On yıl önce deneme amacıyla kamera karşısına geçtim. Sonra oyunculuğa bir şans vermek istedim. 'Vatanım Sensin' benim için hayatımın yön değiştirdiği yer. İlk defa kamera karşısına geçtiğim, oyunculuğu gerçekten öğrenmeye başladığım iş.

Kariyerimin başındaki daha çok çalışma ve görünme isteği, bugün yerini daha seçici bir bakışa bıraktı. Şimdi ise daha doğru olanın peşindeyim. İyi hikâye, iyi karakter, beni heyecanlandıran insanlar... Biraz daha seçici ve ne istediğini bilen bir yere geldim. Ödül, reyting, rakamlar tabii ki güzel ama insanın kendi yaptığı şeyden her daim heyecan duyabilmesi bence daha değerli.

'Mercan Köşk'ü kabul etmemde, karakterlerin tek bir çizgiye sığmayan dünyası etkili oldu. Herkesin kendi doğrusu, yarası, sakladığı bir tarafı var.

Dizide canlandırdığım 'Aras', kendi hayatımla da bağ kurduğum bir karakter. 'Aras' üzerinden yeniden düşündüğü noktalardan biri, çözümün her zaman mücadele etmek olmadığı.

'Aras' ile 'Cemre'nin ilişkisi yalnızca bir aşk değil, aynı zamanda bir dönüşüm hikâyesi. İki insan karşılaşıyor ve o karşılaşmadan sonra ikisi de artık eskisi gibi kalamıyor. Birbirlerinin hem yaralarına hem de hiç bilmedikleri taraflarına dokunuyorlar.

Hayatımın bu dönemi yoğun, üretken ve dönüştürücü. Mücadele etmeyi seviyorum ve kolay pes etmiyorum. Ancak artık hangi noktada vazgeçmem gerektiğini daha fazla sorguluyorum.

Aşık olduğumda daha paylaşımcı, korumacı ve duygusal birine dönüşüyorum. Mükemmel bir sevgiliyim diyemem, zaten bunu diyen birinden biraz şüphelenirim. Hatalarım oluyor ama sevdiğim zaman gerçekten emek veren biriyim.

GÜZEL BİR YEMEK VE SEVDİĞİM İNSANLAR BANA YETER



Kendimi şımartmak için karmaşık planlara ihtiyaç duymuyorum. Güzel bir yemek, sevdiğim insanlar, telefonun biraz uzağımda olduğu birkaç saat... Bir de fırsat varsa deniz. Deniz olan yerde kendimi şımartmak konusunda seçeneklerim artıyor. Çok komplike değil aslında.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör