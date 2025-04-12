Asıl mesleğım babalıkmış

BERFU Yenenler 30. yaş gününü dostlarıyla birlikte kutladı. Geceye eşi Eser Yenenler'le birlikte katılan Yenenler çifti çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Muhabirlerin "Üç Adam niye ayrıldı?" sorusuna Eser Yenenler, "15 yıl birlikte çalıştık. Ayrı işler yapabildiğimizi de göstermek istedik. Hâlâ çok iyi dostuz" dedi. Yaş gününe Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı da katılırken gecenin dikkat çeken bir diğer ismi Berkay Şahin idi. Üçüncü çocukla ilgili sorulara Berkay, "Babalık zormuş. Asıl mesleğim babalıkmış meğer!" dedi.