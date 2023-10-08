Doğum gününü yakın çevresiyle kutlayan Danla Bilic, ünlü rap yıldızı Emirhan Çakal ile samimi karesini kalp emojisi ile paylaşmıştı. Çakal ise "İyi ki doğdun diğer yarım" notuyla sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu.İkilinin bu paylaşımları 'Yeni bir aşk mı doğdu?' sorusunu akıllara getirirken önceki gece aşk belgelendi. Bebek'te yemek yiyen yeni aşıklar soluğu daha sonra Etiler'deki başka bir mekanda aldı.Gazetecilerin "Sevgilinize nasıl hitap ediyorsunuz?" sorusuna Danla Bilic'in "Ben diğer yarım diyorum" yanıtını vermesi ilgi çekti.