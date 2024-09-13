Aşk, entrika ve ihanet ekseninde adalet savaşı! atv'nin yeni dizisi "Kör Nokta"nın yayın tarihi belli oldu!

Usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesi 'Kör Nokta', atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizi, 21 Eylül Cumartesi günü ilk bölümüyle ekrana gelecek. Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz'un paylaştığı dizinin fragmanı izleyicilerden tam not aldı.

Kör Nokta 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı! | Video

Fragmanda oyuncuların uyumu dikkat çekerken, tanıtımda yer alan sahneler, izleyicilere güçlü bir hikaye ve oyunculuk performansı vadetti. Sosyal medyada da dizinin konusu ve karakterler büyük beğeni topladı.

Büyük bir adalet savasını anlatan dizi; 'Aslım' ve 'Gece' adındaki iki genç kızın hikâyesini merkezine alarak büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak.







Yapımda Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Mehtap Bayri, Hilmi Özçelik, Cansu Fırıncı, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Şendoğan Öksüz, Cihangir Köse, Erhan Çirçioğlu, İrem Bakırtaş, Göktan Oktay Göztepe gibi isimler de rol alıyor.