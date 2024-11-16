‘Aşk şarkıları yazıyorum, Hazal’a da bir tane gelir’

Şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran Oğuzhan Koç, Etiler'de sahne aldığı mekanda dinleyicilerine unutulmaz bir performans sergiledi. Koç, "İkişer ay arayla yeni şarkılarla sahnede olmak istiyorum. Yazın biraz ara verdik, ama şahane şarkılar ürettik" dedi. Özel hayatında da mutluluğu yakalayan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı için şarkı yazabileceğini açıkladı: "Her şey çok yolunda, keyfimiz yerinde nazar değmesin. Ben oldum olası aşk şarkıları yazıyorum. Ona da mutlaka bir tane gelir. Gelince de öğrenirsiniz" sözleriyle sevenlerini heyecanlandırdı.