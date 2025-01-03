‘Aşk ve para diliyorum’

Oyuncu Gülsüm Ali, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali'nin neşeli halleri dikkat çekti.Antalya'da çekimlerde olduğunu dile getiren Gülsüm Ali, "Set çok güzel geçiyor, ekiple aile gibi olduk ama İstanbul'u çok özledim çünkü İstanbul'a aşığım" diye konuştu. Yeni yılı ailesiyle geçirdiğini söyleyen Ali, "Herkesin yeni yılını kutluyorum. Kova burcuyum ve bu yıl kendim için aşk, para ve her şeyin en güzelini diliyorum. Hayatın her anını keyifle yaşamak istiyorum" dedi.