Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile son dönemin en ünlü oyuncularından Afra Saraçoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin, önceki gün bir mekanda buluştuğu ve baş başa yemek yediği bile söylendi. Bu iddialar üzerine Okan Hoca, beni arayıp olayın gerçek yüzünü anlattı.

SIRADAN BİR TESADÜF

Söylentilere güldüğünü söyleyen ünlü teknik adam, "Geçenlerde bir arkadaşımın davetine gittim. Afra da oradaydı, selamlaştık. Hepsi bu kadar. Bir araya gelip sohbet bile etmedik. Çıkan haberlere güldüm. Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor. Hatta bu iddiaları görünce ben de şaşırdım" diye konuştu.