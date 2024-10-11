‘Aşkımdan da ölsem hep emek verene gittim’

Usta sanatçı Türkan Şoray; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Yozgat'ta düzenlenen 3. Bozok Film Festivali'nin kapanış gününde Yozgatlı öğrenciler ve halkla buluştu. Okuyamamanın içinde ukde olduğunu belirten Şoray, "Ben okula giderken, kendimi film setlerinde buldum. Öğretmen olacaktım, çok istiyordum ama olmadı. Mesleğim beni hayata hazırladı ama içimde hep okuyamamanın eksikliğini hissettim. Gençlere tavsiyem; okuyun. Belki de bu eksiklikten dolayı okul yaptırdım. O çocukları gördükçe mutlu oluyorum. Keşke imkanı olan herkes okul yaptırsa ve çocuklarımız okusa. En büyük arzum bu" dedi. Sanatçı "Siz Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Asya olsaydınız, kimi seçerdiniz?" sorusuna "Ben de Cemşit'i seçerdim. Çok doğru yaptı Asya. Eğer İlyas'a gitseydim finali bu kadar etkili olmazdı. Gerçek hayatımda, aşkımdan da ölsem, emek verene giderdim" diyerek cevap verdi.