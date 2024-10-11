Aşkın ömrü kaç yıl?

İlişkilerdeherkes kendi farklılığını koruyarak özgür bir biçimde var olmalı. Böyle olunca hem evliliği hem de aşkı korumuş oluyorsunuz. Aynı çatı altında uyum bulma peşinde olanların mutlu kaldıklarına inanıyorum. 10 yıl sonra bile elinizi tuttuğunuzda aynı duyguyu hissediyorsanız aşkın ömrü 1 yıl olmuyor. Kısa süren aşk değil tutku. Uyumu yakalayan insanlar hâlâ birbirine âşıktır.Bu konuda Aşkın Ömrü 3 Yıl diye kitap yazılmıştı. Aşk kimyasal bir şey. Vücut ritmini, hormonları altüst ediyor. Bu nedenle maksimum 3 yıl sürüyor. O aşk yerini sevgi, saygı ve heyecana bırakırsa uzun süren beraberlik oluyor. O yüksek duygu ilk başta oluyor. Zaten hep o tempoda yaşanmaz.Aşkın ömrü, bence aşkı yaşayan iki kişiye bağlı. Ona sahip çıkıp renklendiriyorsa aşk ölene kadar devam edebilir. Mesela; benim annemle babam böyle.Bence aşk hiç bitmez. Siz öyle yazılan ve söylenen 3-5 yıl gibi açıklamalara bakmayın. Bunu neye göre hesaplıyorlar ki?Aşkın ömrü 3 yıldır diyorlardı, bence de öyle. Zaman içinde onu başka bir şekle evirebilirsen tadından yenmez hale dönüşüyor ama ben henüz beceremedim.Aşkın ömrü bence yoktur. Aslında ona nasıl baktığınla alakalı. Bir süre sonra sevgiye mi dönüşür, yoksa başka bir şeye mi, onu bilemiyorum. Ama mesela birlikte tamamlanmak değil de iki tamam olmuş insanın bir araya gelmesi bence mevzu… Bendeki bir eksikliği karşındakinden almak bana çok doğru gelmiyor.