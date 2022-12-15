‘Aslı ambulans içinde bir gün bekledi’

ASLI Bekiroğlu, Hakan Meriçliler, Gürgen Öz ve Burçin Abdullah'ın oynadığı 'Sıkı Dostlar' filminin çekimleri Şile'de başladı. Bir psikiyatrın, hastasının, kendisini karavan yolculuğuna ikna etmesi ve sonrasında gelişen olayların anlatıldığı filmde rol alan Hakan Meriçliler, "Sette başınıza enteresan bir olay geldi mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Film başlamak üzereyken Aslı (Bekiroğlu) belinden su aldırdığı için ciddi bir rahatsızlık yaşadı. Burada ambulansta bir gün yattı. Ambulansta öyle duruyorurken içimiz parçalandı. Yeni oyuncu değişikliği olmalı mı olmamalı mı derken asla vazgeçemeyeceğimiz için tekrar Aslı sahalara geri döndü."