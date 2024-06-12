‘Asmalı Konak’ ekibi buluştu

İpek Tuzcuoğlu'nun şiir ve aforizmalarını yazdığı aşk şiirleri kitabı 'Yarım'ın lansmanı Maslak'ta bir mekanda gerçekleşti. Gecede Tuzcuoğlu'na atv'nin efsane dizisi Asmalı Konak'taki rol arkadaşları yalnız bırakmadı. Özcan Deniz, Goncagül Sunar ve Eylem Yıldız lansmana gelerek destek verdi. Tuzcuoğlu kitabı için, "Kadınlar sanırım daha çok ilgi gösterecek kitaba. Biz daha duygusalız" yorumunu yaptı. Kapadokya'da çekilen Asmalı Konak dizisinden bahseden Özcan Deniz de, "Orası acayip bir yer, büyüsü var. Sonra yine gittim ama değişmiş. Şimdi turistik bir yer haline gelmiş. Orada çekilen bir iş kalitesi ne olursa olsun tutuyor. Bizim diziyle bir coğrafyanın kaderi değişti" dedi. Basın mensuplarının Özcan Deniz'e kadınlar tarafından çok sevilmesi konusunda da konuşan Tuzcuoğlu, "Özcan Deniz zamansız bir adamdır. Nasıl kadınlarda Ajda Pekkan'sa, erkeklerin zamansız adamı da Özcan Deniz'dir" diye konuştu.