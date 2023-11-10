‘Atam, gücümü hep senin ilkelerinden aldım’

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde Anıtkabir'i ziyaret etti. 10 Kasım'da hem Anıtkabir ziyaretinden kareleri hem de annesi ile 1954'te yaptığı ziyaretten fotoğrafları paylaşan Koçyiğit şunları söyledi: "1954-2023...Reklamlar dışında değişen bir şey yok Atam. Sevgin de özlemin de aynı kalbimde. Sana verdiğim sözleri tutmuş olmanın huzuru ve mutluluğu var içimde. Gücümü hep senden, ilkelerinden ve Cumhuriyet'ten alarak sanatın ışığı hiç sönmesin diye çok çalıştım. İşimi layıkıyla yapan bir sanatçı olabildiysem bunu sana ve Cumhuriyete borçlu olduğumu hiç unutmadım. Bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle..."