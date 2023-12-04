Atatürk albümünden kovuldu

Şarkıcı Melike Şahin'e şok! Öğretmenler için düzenlenen bir organizasyona katılmayarak büyük tepki çeken Melike Şahin'e bir protesto da yapım şirketi sahibi Murat Yıldırım'dan geldi. Yıldırım uzun süredir çalıştığı ve birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Atatürk'e saygı albümü projesinden Şahin'i çıkardığını açıkladı.Projenin yapımcısı Murat Yıldırım, "Geleceğe miras kalacak bir çalışmaya imza atıyoruz. Ata'nın sevdiği şarkılar 'Vasiyet' albümünde 9 çok değerli sanatçı tarafından seslendiriliyor. Bir şarkı için de Melike Şahin'e teklifte bulunmuştuk. Ama onu projemizden çıkardık. Öğretmenlere saygısızlık, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e de yapılmış demektir" dedi.