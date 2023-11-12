Atatürk’ün sevdiği şarkıları söylediler

Ferhat Göçer ve İskender Paydaş, tüm biletlerinin tamamının satıldığı, senfonik müziğe dinamik ve yepyeni bir soluk getiren, 'Fi Senfoni' ile hafızalardan hiç çıkmayacak bir konsere imza attı. Ferhat Göçer'in güçlü sesi ile İskender Paydaş ve orkestrasının göz alıcı performansının bir araya geldiği Fi Senfoni, konsere gelenlere eşsiz bir müzik şöleni yaşattı. Adını altın orandan alan Fi Senfoni'de, 10 Kasım'a özel bölümde Atatürk görüntüleri eşliğinde Neredesin Sen, Bir Aşk Hikayesi, Fikrimin İnce Gülü, Yiğidim Aslanım, Sevdan Olmasa şarkıları yepyeni düzenlemeleriyle dinleyicilere sunuldu.