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Giriş Tarihi: 29.8.2023

‘Ateş Kuşları’ndan ikinci tanıtım

ATV dizisi Ateş Kuşları, yeni sezonda da heyecan ve sürprizlerle dolu. Dizinin 22. bölümünün 2’nci fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Eyüboğlu Ailesi’nin geçirdiği büyük kaza merakı arttırırken, Gülayşe ve Barbaros’un hastanede yüzleştiği görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu. Diziye bu sezon Emin Gürsoy ve Bülent Polat da katıldı

‘Ateş Kuşları’ndan ikinci tanıtım
ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve konuşulan dizilerinden 'Ateş Kuşları', heyecan ve sürprizlerle dolu 2. sezonuyla dizi severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin 22. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Tanıtım videosu sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok izlenenler arasında girerken, yayınlanan tanıtıma Gülayşe ve Barbaros'un hastanede yüzleştiği sahne ve Gülayşe'nin "Hayat sana vurdu. Sen de bana vurdun. Tam da babanın oğlusun!" sözleri damga vurdu.



Yeni sezon çekimlerine iki hafta önce başlayan dizinin tanıtımında, diziye bu sezon katılan ünlü oyuncular Emin Gürsoy ve Bülent Polat da yer aldı. Emin Gürsoy 'Hacı Hafız', Bülent Polat 'Dr. Feza' karakterlerine hayat veriyor.
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‘Ateş Kuşları’ndan ikinci tanıtım
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