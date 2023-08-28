‘Ateş Kuşları’ndan ikinci tanıtım

ATV'ninve Türkiye'nin en çok sevilen ve konuşulan dizilerinden 'Ateş Kuşları', heyecan ve sürprizlerle dolu 2. sezonuyla dizi severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin 22. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Tanıtım videosu sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok izlenenler arasında girerken, yayınlanan tanıtıma Gülayşe ve Barbaros'un hastanede yüzleştiği sahne ve Gülayşe'nin "Hayat sana vurdu. Sen de bana vurdun. Tam da babanın oğlusun!" sözleri damga vurdu.Yeni sezon çekimlerine iki hafta önce başlayan dizinin tanıtımında, diziye bu sezon katılan ünlü oyuncular Emin Gürsoy ve Bülent Polat da yer aldı. Emin Gürsoy 'Hacı Hafız', Bülent Polat 'Dr. Feza' karakterlerine hayat veriyor.