‘Atiye’ dizi setinde hayatını kaybeden işçi davasında mütalaa verildi! Yapımcı Onur Güvenatam’a hapis talebi!

Başrollerini Mehmet Günsür ve Beren Saat'in oynadığı Atiye dizisinin setinde boyacı olarak çalışan 28 yaşındaki Hasan Karatay 5 Nisan 2019 tarihinde merdivenden düşerek ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Karatay'ın ailesi yapım iş güvenliği önlemlerini almadığı gerekçesiyle yapım şirketinden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından yapım şirketi sahibi Onur Güvenatam ve sanat yönetmeni Deniz Kobanbay hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
MÜTALAA VERİLDİ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık avukatları katıldı. Sanık avukatlarından, verilen ilk bilirkişi raporunda sandıkların kusur atfedilmediğini, ikinci raporda yanlış yönlendirmeyle kusurlu bulunduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Güvenatam'ın OGM Pictures şirketinin sahibi, Deniz Kobanbay'ın ise film setinde sanat yönetmeni olarak görev aldığı belirtti. Olay tarihinde, boyacı Hasan Karatay'ın, Beyoğlu'nda sette boya yaparken 5 Nisan 2019'da üzerinde bulunduğu merdivenden düştüğü, kafasını beton zemine çarptığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarılan mütalaada, olayın raporlara iş kazası olarak geçtiği ifade edildi.
YAPIMCININ HAPSİ İSTENDİ
Mütalaada, sanık Onur Güvenatam'ın yerine getirmediği önlemlerin önemli olduğu, bu nedenle olayda ihmali bulunduğu belirtilerek, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenirken, diğer sanık Kobanbay'ın olayda kusuru tespit edilemediğinden beraati talep edildi