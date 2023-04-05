‘Atiye’ dizi setinde hayatını kaybeden işçi davasında mütalaa verildi! Yapımcı Onur Güvenatam’a hapis talebi!

YAPIMCININ HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada, sanık Onur Güvenatam'ın yerine getirmediği önlemlerin önemli olduğu, bu nedenle olayda ihmali bulunduğu belirtilerek, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenirken, diğer sanık Kobanbay'ın olayda kusuru tespit edilemediğinden beraati talep edildi