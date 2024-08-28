Atv dizisi ‘Bir Gece Masalı’ 3 Eylül’de başlıyor: Süreyya cam gibi bir kadın

atv'de izleyici ile buluşmak için gün sayan, yapımına NGM'nin imza attığı 'Bir Gece Masalı'nın kadrosunda yer alan Özlem Türkad, rolünü ve projenin bilinmeyenlerini paylaştı. Süreyya karakterine hayat veren Türkad, "Bir Gece Masalı, bence adıyla müsemma; bir peri masalı gibi başlayan ama başlangıçtan itibaren de birçok zorlukla karşılaşan Mahir ve Canfeza'nın aşkları ekseninde merak uyandıran bir hikaye" dedi. Süreyya karakterinin bugüne kadar oynamadığı, farklı renkleri olan bir insan olduğuna dikkat çeken Türkad, "İncecik camdan bir karakter.Aslında hayatın sert yanıyla başa çıkamamış ama günün sonunda yaşamak için kendi yolunu, aklını feda ederek bulmuş bir kadın. Aşkına ve oğluna bağlı, biraz çocuksu ve çok kırılgan biri. Ama bir o kadar da hayat dolu ve komik. Okur okumaz sevdim! Sanırım o da bana karşı boş değil" ifadelerini kullandı. Hikayeyi çok sevdiğini belirten oyuncu, hazırlık sürecinin de çok planlı ve titiz geçtiğini söyleyerek, "Ben sanırım ilk kabul eden oyunculardanım senaryoyu. Başta elbette Süreyya üstünden baktım hikayeye. Sezondan çok önce çalışmaya başladık biz. Nisan, mayıs aylarında Denizli ve İstanbul'da 3 bölümün sahnelerini çektik. Yönetmenim ve tüm ekip zaten çok hazırmış bu iş için onu gördüm. Aynı zamanda çok sevgili oyuncu arkadaşlarımla oynamak gerçekten çok keyifliydi benim için. Hepsine hayranım. Dilerim uyumumuz ve mutluluğumuz sezonlarca seyircimizle birlikte daim olsun" yorumunu yaptı.