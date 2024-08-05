Atv dizisi ‘Karadut’tan ilk tanıtım! Aşk, evlilik, aile bağları üzerine işlenmemiş bir öykü

atv'nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan yeni dizisi 'Karadut'tan ilk görüntüler yayınlandı. 'Karadut'un senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Aldatmak' gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor. Karanlıktan aydınlığa bir iyileşme hikayesini ekrana getirecek dizinin, başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı tanıtımı merak uyandırdı.Yayınlanan tanıtım ve teaser afiş ile birlikte yeni sezon heyecanı yaratan dizi, güçlü hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Dizinin kadrosunda Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan da yer alıyor. Aşk, evlilik, aile bağları ve sırları üzerine daha önce işlenmemiş bir öyküyü izleyiciler ile buluşturacak olan 'Karadut' yeni sezonda atv ekranlarında olacak.