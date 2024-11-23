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Giriş Tarihi: 23.11.2024 09:48 Son Güncelleme: 23.11.2024 10:11

atv ekranlarının yeni dizisi Kar Çiçekleri’nin adı “Kardelenler” olarak değişti

atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan, Kardeşlerim ve Bir Gece Masalı’nın yapımcısı NGM’nin yapımını üstlendiği dizi Kar Çiçekleri’nin adı “Kardelenler” oldu.

atv ekranlarının yeni dizisi Kar Çiçekleri’nin adı Kardelenler olarak değişti

DİZİNİN KADROSUNA SEVİLEN OYUNCU BARIŞ FALAY KATILDI!

Kardeşlerim başta olmak üzere milyonları ekrana kilitleyen pek çok yapıma başarıyla imza atan NGM, Kardelenler'in başrolü olarak anlaştığı isimlerden birisi sevilen oyuncu Barış Falay oldu.

Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği, projenin cast ve mekan seçimleri devam ediyor. Çok yakında İstanbul'da sete çıkacak "Kardelenler", hikayesi, güçlü çatışmaları ve etkileyici diliyle izleyicileri büyüleyecek.

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atv ekranlarının yeni dizisi Kar Çiçekleri’nin adı “Kardelenler” olarak değişti
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