atv’de hasret bitiyor rekortmen diziler dönüyor

atv'ninyeni sezonda ekrana gelecek olan dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Kapodakya'da çekilirken, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla da yeni sezonda çok konuşulacak. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizinin mottosu "Kaderle savaşırsan o da seninle savaşır!"Gülsoy Ailesi'nin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alan dizi 4 Eylül pazartesi akşamı ilk bölümüyle atv'de.'Aldatmak' dizisi izleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaşan ilk sezonunun ardından ikinci sezonuna da hazır!Sezon finalinin ardından akılda kalan soru işaretleri cevaplanırken, hiç tahmin edilemeyecek yeni olaylar, Güzide ve ailesinin zor günler yaşamasına sebep olacak. Kendisini ve çocuklarını korumak için her türlü engelle savaşan Güzide, artık daha da zorlu sınavlardan geçecek.Oylum ve bebeğinin durumu, Behram'ın ölüm kalım savaşı, Tarık'ın çevirdiği planlar, Güzide ile Sezai'nin arasında yaşanacaklar yeni sezonda izleyiciyle buluşacak.'Aldatmak' sürprizlerle dolu ikinci sezonuyla 7 Eylül perşembe akşamı atv'de.Yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten 'Ateş Kuşları'nın yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Bu sezonun da en çok konuşulacak dizilerinden 'Ateş Kuşları', ikinci sezonuyla 8 Eylül Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak.atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kardeşlerim'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu.Heyecanla beklenen dizinin dördüncü sezonu 9 Eylül Cumartesi akşamı başlıyor.Sete çıktığı andan itibaren nefeslerin tutulduğu dizinin her iki tanıtımı da yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenen videolar listesine girdi.Sosyal medyada da büyük yankı bulan tanıtımlar için beğeni dolu yüzlerce yorum geldi. Ömer'in, abisinin ölümündeki sırrı öğrendikten sonra yaşanacaklar ve bu feci kazanın Asiye ve Doruk'un ilişkisini nasıl etkileyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu.