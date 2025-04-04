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Giriş Tarihi: 4.4.2025

ATV’den kurtlar sofrasındaki bir kadının hikayesi: Sustalı Ceylan

ATV ekranlarında bugün iddialı bir dizi başlıyor: Sustalı Ceylan! Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu anlatan dizide Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber) ve Cezmi Baskın gibi isimler yer alıyor. Dizide Ceylan, kaderin yoluna dizdiği zorlukları oğlu Yusuf'la aşma hayali kuran, genç, masum ve sevgi dolu bir annedir... Zorla evlendirildiği eşi Necmi'nin zorbalıklarına direnmektir

ATV’den kurtlar sofrasındaki bir kadının hikayesi: Sustalı Ceylan
Ceylan kaderin yoluna dizdiği zorlukları oğlu Yusuf'la aşma hayali kuran, genç, masum ve sevgi dolu bir annedir... Zorla evlendirildiği eşi Necmi'nin zorbalıklarına direnirken; çalışır, okur ve gizlice para biriktirip, oğluyla yeni bir hayat kurmanın yollarını arar. Fakat Necmi'nin acımasız oyunuyla, Ceylan onu hayata bağlayan tek dayanağı; Yusuf'u kaybetme noktasına sürüklenir... Ceylan evladını kurtarmak ve hayallerini gerçekleştirmek uğruna, yeraltı aleminin güçlü mafyası Bekri'nin tehlikeli dünyasına adım atar. Ve orada gizli bir amacın peşinde olan Ferhat'la tanışır... Ceylan ve Ferhat'ın ait olmadıkları, karanlık bir dünyada kesişen yolları, birlikte aydınlanacak mıdır? atv 20.00

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ATV’den kurtlar sofrasındaki bir kadının hikayesi: Sustalı Ceylan
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