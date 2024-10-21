Atv’den yeni dizi ’Holding’: Tuzaklarla dolu bir varoluş mücadelesi

ATV'nin,yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği yeni dizisi 'Holding' yakında ekran yolculuğuna başlayacak. Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği dizi, iş dünyasıyla aile bağlarının birbirinden acımasız kuralları arasında kendi gerçeğini bulmaya çalışan bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Şimdiden sezonun en çok merak edilen dizileri arasında yerini alan 'Holding'de; Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Bilgiç, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Itır Esen, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor. Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine güçlü bir drama vaat ediyor. İnsanların aşk ve iktidarla sınandığı bu drama, titizlikle süren uzun bir hazırlık döneminin ardından çekimlere başladı.'Holding'in konusu şöyle: Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerde egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır. Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecektir?