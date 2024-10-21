Video Holding Atv ekranına “Holding” geliyor! İşte Holding dizisinin ilk tanıtımı | Video
Atv ekranına “Holding” geliyor! İşte Holding dizisinin ilk tanıtımı | Video

Atv ekranına “Holding” geliyor! İşte Holding dizisinin ilk tanıtımı | Video

21.10.2024 | 13:01

atv’nin merakla beklenen Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği yeni dizisi “Holding” yakında ekran yolculuğuna başlayacak. Yönetmenliğini Barış Yöş’ün üstlendiği Holding, iş dünyasıyla aile bağlarının birbirinden acımasız kuralları arasında kendi gerçeğini bulmaya çalışan bir genç kızın hikayesini anlatıyor.

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Atv ekranına Holding geliyor! İşte Holding dizisinin ilk tanıtımı | Video 00:46
Atv ekranına “Holding” geliyor! İşte Holding dizisinin ilk tanıtımı | Video 21.10.2024 | 13:01

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