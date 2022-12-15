Atv’nin iki dizisine ödül

2022 Başarı ve Kariyer Ödülleri önceki akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene NGM'nin yapımına imza attığı atv'nin sevilen dizileri 'Kardeşlerim' ve 'Bir Küçük Gün Işığı' dizileri damgasını vurdu. Demet Şener ve Murat Serezli'nin sunuculuğunu üstlendiği gecede 'Kardeşlerim'; Yılın Gençlik Dizisi, 'Bir Küçük Gün Işığı' ise Yılın Dizisi ödüllerini aldılar.Sanat ve iş dünyasından ünlü isimlerin buluştuğu gecede 'Kardeşlerim' dizisinin ödülünü, aynı zamanda dizideki performansı ile Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülen Recep Usta aldı. Sahnede ödül ile poz veren Usta, üç sezondur büyük ilgi ile izlenen dizinin sevenlerine ve yapım ekibine teşekkür etti.