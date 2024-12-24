atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Sustalı Ceylan’ın okuma provası yapıldı

Okuma provaları kısa süre önce tamamlanan Sustalı Ceylan'ın çekimleri ise çok yakın zamanda başlayacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük yer alıyor.

Dizide ayrıca Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül ve Gül Onat ve Cezmi Baskın gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Suç ve dramı ustalıkla harmanlayan Sustalı Ceylan, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Sustalı Ceylan yakında atv'de!