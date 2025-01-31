atv’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’ sürükleyici hikayesiyle beğenileri topladı

Ay Yapım imzalı 'Başka Bir Gün'ün ilk bölümü dün gece izleyicilerle buluştu. Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran dizi, ilk bölümünde seyirciyi içine çeken, dinamik ve gizemli hikayesiyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.

1.Bölümde neler yaşandı?

Nehir'in Serdar ve çocuklarıyla kurduğu mutlu aile düzeni, Serdar'ın bir sabah hiçbir sebep yokken aniden ortadan kaybolmasıyla altüst oldu. Çocuklarıyla ilgilenmek için avukatlık mesleğine ara veren Nehir, Serdar'ın gidişiyle kendini onun davalarına girerken buldu. Nehir bir tarafta sürekli kendisini suçlayan Serdar'ın ailesi diğer tarafta çocuklarıyla hayatına devam etmeye çabaladı. Nehir, Serdar'ın ansızın gidişinin sebeplerini ararken çekmecesinde bulduğu DNA testi ile yıkıldı. Çok yakın zamanda en yakın arkadaşını kaybeden Nehir ve Serdar'ın büyük kızı Deniz, içinde bulunduğu bunalımın yanı sıra babasının da evden gidişinde kendi payı olduğunu düşündü. Deniz ve komşuları Can'ın bildiği sırrın ne olduğu merak uyandırırken Serdar'ın herkesten gizlediği ikinci telefonunu Deniz buldu. Nehir, Serdar'ın müvekkili Tuna ile boşanma davasına girmeye hazırlandığı esnada ikili Tuna'nın karısının büyük bir kaza geçirdiğini öğrendi. Komada yatan kadının eşyaları Tuna'ya teslim edildiğinde karısının telefonuna bakan Tuna, bir numaradan gelen mesajı gördü. Numarayı aradığında Deniz'in elindeki telefonun çalması ve Tuna'nın 'Serdar' demesi hikayede neler olacağına dair merakı artırırken son sahnede Nehir'in bulduğu kutudan çıkan peruk ve Serdar'a ait sahte kimlik kafaları karıştırdı.

Başka Bir Gün 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! İlk bölümüyle Perşembe atv'de | Video

BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

HEYECAN DOLU DİZİNİN 2. BÖLÜMÜNDEN TANITIM YAYINLANDI

Paylaşılan tanıtımda Serdar'ın arkasında büyük borçlar bıraktığını anlayan Nehir, yaşadıklarıyla baş etmeye çalışırken bulduğu notta yazan 'Zeynep' isimli kişiyle buluşmaya gidiyor.

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün' her Perşembe saat 20.00'de atv'de.