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Giriş Tarihi: 29.8.2024 11:13 Son Güncelleme: 29.8.2024 11:40

atv'nin yeni dizisi "Kör Nokta"nın afişi yayınlandı

atv’nin yeni dizisi "Kör Nokta" Osman Sınav'ın imzasıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sinegraf imzası taşıyan, yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav’ın üstlendiği dizinin afişi yayınlandı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan afiş, dizinin yayın tarihi için sabırsızlanan hayranlar tarafından olumlu yorumlar aldı.

atv’nin yeni dizisi Kör Noktanın afişi yayınlandı

Başrollerini Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz paylaşırken, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Mehtap Bayri, Hilmi Özçelik,Cansu Fırıncı, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Şendoğan Öksüz, Cihangir Köse,Erhan Çirçioğlu, İrem Bakırtaş, Göktan Oktay Göztepe gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dizi, "Aslım ve Gece" adındaki iki genç kızın hikâyesini merkezine alarak, büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak.

Kör Nokta Eylül'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin konusu:
Kör Nokta; suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikayesidir. Ama bu savaşın galibinin de mağlubunun da tek bir belirleyeni olacaktır; aşk...

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atv'nin yeni dizisi "Kör Nokta"nın afişi yayınlandı
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