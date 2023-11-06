ATV'nin yeni dizisi 'Yıldızlar Bana Uzak' sırlarla dolu bir aşk ve intikam hikâyesiyle izleyicileri derinden etkileyecek. Dizi, Kadir ve Aslı'nın aşk hikayesini anlatacak. Ancak Kadir'in, Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi her şeyi altüst edecek. Kadir, masumiyetini ispatlamak için kendine oyun oynayan Varnalı ailesinden intikam almak için uğraşacak. Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban da ekipte...